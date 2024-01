Demon Slayer: un cosplay di Akaza e Douma, le due Lune Crescenti

Mentre il manga capolavoro di Koyoharu Gotōge è ormai terminato da tempo, ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Demon Slayer 4, la nuova stagione dell'adattamento anime del noto fumetto. Realizzata dallo studio Ufotable, la qualità visiva di ogni singolo frame della serie animata è sorprendente, con sequenze di combattimento fluide e dinamiche.

La cura nei dettagli, dai tratti dei personaggi all'ambientazione, è uno dei motivi per cui Demon Slayer è un adattamento coi fiocchi, che ha saputo coinvolgere i fan di anime e manga da tutto il mondo. La trama coinvolgente e ben costruita ha contribuito al successo della serie, che attende solo di espandersi con l'arrivo della quarta stagione, in uscita ad aprile. Nell'attesa, possiamo dare un'occhiata a questa rivisitazione del duo di cosplayer mimariim e kairo.cos.

In questo cosplay di Akaza e Douma di Demon Slayer, le due Lune Crescenti sono ritratte l'una affianco all'altra. Entrambi condividono un destino simile, in quanto sono stati trasformati in demone da Muzan Kibutsuji e nel presente della storia entrambi servono il più forte dei demoni.

Rispettivamente seconda e terza Luna Crescente, sono due demoni secondi solo al loro capo. Mentre il primo è un ragazzo insicuro e reduce da un passato drammatico, culminato con il suicidio del padre, la morte del suo tutore e della ragazza di cui era profondamente innamorato, il secondo è invece folle e spietato. Se questa rivisitazione originale vi ha attirato, perché non dare anche un'occhiata a questo cosplay di Mitsuri da Demon Slayer, il dolce Pilastro dell'Amore?