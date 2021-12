Demon Slayer: un cosplay di Akaza al femminile omaggia uno dei migliori villain

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci ha fatto conoscere i due gruppi principali della serie. Da una parte ci sono i cacciatori di demoni, i protagonisti coraggiosi che, armati di spada, devono affettare creature immortali. Dall'altra parte ci sono proprio queste ultime, bestie che divorano gli umani di notte.

Mentre i protagonisti sono tornati anche per le successive stagioni, non si può dire lo stesso dei demoni, con la maggior parte di essi che sono stati uccisi. Oltre il capo Kibutsuji Muzan, chi tornerà in futuro in Demon Slayer è Akaza, una delle creature più forti al soldo di Muzan e che ha affrontato Rengoku Kyojuro in una dura e aspra battaglia in Demon Slayer: Il treno Mugen.

L'essere dai capelli rossi e dal corpo coperto di strisce blu su pelle pallida è un marzialista mostruoso, capace di sfruttare tecniche devastanti grazie al proprio fisico immortale e a una forza immensa, unendole alle tante esperienze di battaglia. Caked By Craker ha deciso di omaggiare proprio lui: questo cosplay di Akaza rivisto al femminile ha tutte le caratteristiche del personaggio apparso nel film, salvo qualche cambio minore per riadattarlo.

In Italia potremo rivedere Akaza in azione con la proiezione di Demon Slayer: Il treno Mugen nei cinema nostrani.