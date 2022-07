Demon Slayer: un cosplay di Daki con il suo abito finale

Chiusa la parentesi dedicata al treno dell'infinito, che ha visto la morte del prode pilastro Rengoku Kyojuro, Tanjiro è stato obbligato a partecipare a una nuova missione dal pilastro Uzui Tengen. Così si è aperta una nuova fase della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ambientata nel quartiere dei divertimenti.

Qui c'è voluto un po' di tempo per trovare il demone da sconfiggere, e purtroppo per i protagonisti di Demon Slayer si è trattato di una luna crescente, o per meglio dire due. Infatti Daki e Gyutaro hanno un rapporto simbiotico, ma è la sorella a controllare principalmente le cose. Lavora come oiran e all'inizio è vestita da normale oiran, con il kimono e i capelli ben acconciati. È solo di notte in certi momenti che esce alla ricerca di vittime, trasformandosi e rivelandosi per ciò che è davvero.

La Daki trasformata completamente ha i capelli bianchi e indossa soltanto pochi strati di tessuto, che usa tra l'altro per combattere. La cosplayer Britany Angelus si rifà proprio a questa versione per realizzare il suo cosplay di Daki pienamente demoniaca, in uno scenario che ricorda quello delle case di piacere giapponesi.

La sua epoca è però tramontata, e ora c'è da chiedersi quali saranno gli avversari di Demon Slayer 3.