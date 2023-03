Demon Slayer: un cosplay di Daki in bianco che si trasforma in questo video

Gli oni e i demoni sono sempre stati parte della cultura giapponese. Negli ultimi anni sono stati spesso al centro dell'attenzione in particolare grazie all'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, realizzato da Ufotable e tratto dall'omonimo manga dell'autrice Koyoharu Gotouge pubblicato su Weekly Shonen Jump.

La serie segue le avventure di Tanjiro Kamado, un giovane ragazzo che cerca di salvare sua sorella Nezuko, diventata un demone, e di diventare un cacciatore di demoni, con una prima stagione che ha visto il suo esordio nel mondo dei cacciatori e le sue prime battaglie cruente, nel tentativo disperato di trovare una cura per la sorella. Non è stata molto diversa la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, con i protagonisti Tanjiro e Nezuko tornati nel 2022. La seconda stagione ha coperto, oltre gli eventi del film, anche l'arco narrativo del distretto del quartiere a luci rosse.

Kibutsuji Muzan rimane il principale antagonista della serie, essendo la creatura in grado di trasformare gli esseri umani in demoni. Tuttavia, rimangono altri i veri antagonisti della stagione 2 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ovvero una luna crescente divisa in due demoni. Daki è uno dei dodici demoni lunari al servizio di Muzan: è una giovane donna dallo spirito sadico e crudele, che si diverte a torturare e uccidere le sue vittime. Daki ha la capacità di trasformarsi in un demone ancora più forte e pericoloso, con delle fasce che diventano armi letali tra le sue mani, e ha un rapporto molto particolare col fratello Gyutaro.

Le trasformazioni di Daki la rendono una minaccia ancora maggiore per Tanjiro e i suoi compagni. All'inizio appare come una donna normale, mentre la sua prima versione demoniaca la vede con i capelli neri. Tuttavia, la cosplayer SailorKayla ha postato su TikTok la sua trasformazione in Daki con questo cosplay che mostra il personaggio con i capelli bianchi e il terzo occhio, ovvero la sua forma finale, la più difficile da abbattere per i protagonisti di Demon Slayer.

E a proposito del fratello, ecco un pericoloso cosplay di Gyutaro.