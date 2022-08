Demon Slayer: un cosplay di Daki con i capelli neri nella foto di Acky Foxy

Il quartiere a luci rosse è un luogo molto particolare. Questo tipo di area, molto frequente nel Giappone del secolo scorso, nasconde diverse insidie per i cacciatori di demoni, come hanno potuto constatare in prima persona i protagonisti di Demon Slayer. E per questo il pilastro Uzui Tengen ha chiesto aiuto a Tanjiro e gli altri.

Obbligati a travestirsi da donne, Inosuke, Zenitsu e Tanjiro hanno cercato indizi per scovare il demone che dimora in quell'area. Non ci hanno messo molto, purtroppo non si può dire lo stesso per ciò che ne è conseguito. La scoperta del nemico principale di Demon Slayer ha portato inevitabilmente a una battaglia tra lei e gli antagonisti.

Era la misteriosa oiran tanto voluta da tutti a essere la demoniaca Daki, luna crescente e quindi uno dei demoni più forti al servizio di Kibutsuji Muzan. Svestiti i panni di prostituta, Daki si mostra con un fisico snello e coperto da poco tessuto che usa come arma, inizialmente con i capelli neri che poi diventano bianchi dopo una trasformazione. In questa foto di Acky Foxy però è ritratta nella sua prima versione: ecco un cosplay di Daki da Demon Slayer con i capelli neri.

Dall'altra parte invece c'è questa statuetta di Uzui Tengen pronta a tenerle testa.