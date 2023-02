Demon Slayer: un cosplay di Daki dai capelli neri e in lingerie vuole cibarsi di voi

Non c'è molto spazio per i buoni sentimenti in Demon Slayer un anime di Ufotable, adattamento della serie Kimetsu no Yaiba di Koyoharu Gotouge che ha sfracellato ogni record. In un mondo oscuro come quello di Tanjiro Kamado, purtroppo non si può essere buoni con i demoni che hanno come unico scopo quello di mangiare gli esseri umani.

E la seconda stagione di Demon Slayer è un emblema di tutto ciò, dato che sono arrivati demoni oscuri ancora più terribili dei precedenti. È stata una lunga lotta quella con Daki e Gyutaro, culminata in due episodi che poi sono stati ripresi di recente al cinema. Quella ritenuta la demone principale tra i due, oltre che la prima a comparire, è stata la sorella. Daki ha una personalità crudele e sadica, e si diverte a causare sofferenza e dolore. Tuttavia, nonostante la sua crudeltà, è anche molto astuta e intelligente, e sa come sfruttare le sue abilità per ottenere ciò che vuole.

Inoltre, Daki è una combattente molto abile e possiede una forza fisica e un'agilità straordinarie, rendendola un avversario formidabile per i personaggi principali. La sua abilità di manipolare le fasce di tessuto che porta con sé è particolarmente impressionante dati i tanti utilizzi, e ciò la rende ancora più pericolosa. Daki è un personaggio molto importante per la trama di Demon Slayer 2 essendo la nemica principale, che si mostra in più modi. La sua lotta contro Tanjiro parte infatti in una versione più debole, con la donna che aveva i capelli neri e non era al suo massimo.

Mayweda prende a riferimento proprio questa prima Daki, con i capelli neri e con il kimono appena tolto, pronta per la caccia. In questo cosplay di Daki dai capelli neri ma bellissima e intrigante si vedono tutte le caratteristiche di questo demone. Ora però i cacciatori di demoni di Demon Slayer si preparano per altre creature della notte.