Demon Slayer: un cosplay di Daki e Gyutaro perfetto per celebrare i cattivi della stagione

La seconda stagione di Demon Slayer è ripartita dagli eventi del Treno Mugen, narrando nuovamente la battaglia sul treno e la prode fine di Kyojuro Rengoku, il pilastro della fiamma. Tanjiro e gli altri si sono poi spostati nel quartiere dei divertimenti, supportati dal pilastro del suono Uzui Tengen.

Qui hanno incrociato Daki, la prima cattiva inedita della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Affascinante quanto letale, Daki dà del filo da torcere a Tanjiro e Nezuko, prima di essere messa gravemente in difficoltà. Per questo motivo evoca Gyutaro, il fratello che dimorava nel suo corpo, con gran sorpresa di tutti. I due diventano quindi i nemici definitivi della stagione, componendo la sesta luna crescente di Kibutsuji Muzan.

Un rapporto quello di Daki e Gyutaro che è quasi simbiotico, come si vede anche dal loro passato da umani travagliato. Milkey_cos e Prosto_Pactamah hanno deciso di interpretare questi due fratelli demoni in questo doppio cosplay di Daki e Gyutaro. Entrambi trasformati e con le armi sfoderate, si vede il fratello maggiore che sostiene sulle spalle la sorella minore, in una posa che raffigura perfettamente il loro rapporto.

La scelta si può dire riuscita, con un cosplay a tema Demon Slayer davvero ben fatto.