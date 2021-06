Demon Slayer: un cosplay di Daki e Gyutaro, i prossimi demoni prendono vita

La seconda stagione di Demon Slayer arriverà nel 2021 e con essa ci saranno nuovamente i soliti protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, i quali si ritrovano ad affrontare altre sfide dopo gli eventi del treno visti nel film Demon Slayer Movie: Infinity Train. E ovviamente le sfide significano altri demoni da combattere.

Per arrivare a Kibutsuji Muzan, Tanjiro deve inevitabilmente passare per i suoi sgherri più forti e molti di questi verranno affrontati durante la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. E proprio due di loro sono sotto i riflettori grazie ai cosplay realizzati da Sam Mills e che vi proponiamo oggi.

Daki e Gyutaro sono i prossimi avversari di Tanjiro e compagni. Lune crescenti ed entrambi al servizio di Muzan, i due si mostrano nelle foto in basso. I due sono unici a loro modo, con Daki che indossa un vestito molto rivelatore e con lunghi capelli bianchi. Gyutaro invece si nota per dei capelli neri con ciuffi verdi e le fasce che lo avvolgono.

Cosa ne pensate dei due cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba mostrati entrambi da Sam Mills? Anche la cosplayer asiatica Hanamaki ha deciso di proporre il suo cosplay di Daki in occasione dell'annuncio della seconda stagione.