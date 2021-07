Demon Slayer: un cosplay floreale di Kocho Shinobu dell'italiana Maki vi porta a caccia

Il gruppo dei pilastri di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è sicuramente variegato. Il primo che abbiamo conosciuto è stato Giyuu Tomioka, che ha instradato il protagonista Tanjiro Kamado e la sorella Nezuko verso il loro difficile percorso. Durante il film di Demon Slayer Movie: Il treno Mugen abbiamo conosciuto meglio Kyojuro Rengoku.

Durante la seconda serie ne vedremo ancora altri in azione, ma intanto li abbiamo visti tutti, anche se molto brevemente, in un episodio del finale della prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Tra questi c'è il pilastro degli insetti, l'incantevole Kocho Shinobu. La più piccola di taglia nel corpo dei cacciatori di demoni non è di certo la meno letale, considerate tutte le tecniche e gli assi nella manica che ha per sbarazzarsi delle creature della notte create da Kibutsuji Muzan.

Dalle sembianze aggraziate e da un vestiario che accentua ancora di più questo tratto caratteristico, un cosplay di Kocho Shinobu creato dall'italiana Makieraclea mette in risalto il personaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La foto in basso mostra tutta la cura della cosplayer nella riproduzione del pilastro degli insetti, riprendendo non soltanto la divisa con tanto di haori, ma anche i dintorni con un contesto in stile giapponese e i fiori di glicine immancabili per tenere lontani i demoni.

Recentemente Shinobu è apparsa in un cosplay in coppia con Kanroji e Kanao Tsuyuri.