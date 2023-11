Demon Slayer: un cosplay di Gyomei Himejima mostra tutta la sua potenza

In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, i cacciatori di demoni hanno il compito di operare nell'oscurità per affrontare questi potenti esseri soprannaturali. Nonostante il pubblico abbia fatto la conoscenza di numerosi ammazzademoni, solo pochi tra questi possono essere considerati realmente potenti.

Verso il termine della prima stagione dell'anime ha debuttato Gyomei Himejima, membro di tutto rispetto degli Hashira, in quanto il più anziano e robusto della Squadra degli ammazzademoni. Conosciuto anche come il Pilastro della roccia, è senza dubbio uno dei cacciatori più potenti dell'intera serie, riconosciuto per questo titolo anche da tutti gli altri personaggi di Demon Slayer. Nonostante sia cieco, ha allenato duramente tutti gli altri sensi affinché potesse diventare una minaccia per qualsiasi demone.

Seppur così possente e dall'aspetto minaccioso, Gyomei ha un cuore d'oro e il cosplay che trovate in calce all'articolo sottolinea l'animo puro di questo personaggio. Realizzato dal cosplayer imprinceguzman su TikTok, il video in questione mostra l'ammazzademone nella vita di tutti i giorni.

Gyomei e tutti gli altri membri della Squadra degli ammazzademoni torneranno nella quarta stagione di Demon Slayer. Tuttavia, nonostante sia stata annunciata immediatamente dopo il termine della terza stagione, uscita quest'anno, non abbiamo ancora dati terzi circa la produzione di questa serie.

D'altro canto, il manga da cui è tratta la serie anime, scritto e disegnato dal talentuoso Koyoharu Gotōge, si è concluso diversi anni fa. I fan sperano in uno sequel di Demon Slayer, ma le probabilità di un seguito sono molto basse.