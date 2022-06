Demon Slayer: un cosplay di Hinatsuru, la moglie di Tengen più bella

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha dato modo a chi non aveva visto il film Il Treno Mugen di conoscere bene gli avvenimenti di quella saga. Ma, archiviata la morte di Rengoku Kyojuro, deceduto a causa dello scontro con Akaza, i protagonisti sono andati avanti e hanno affrontato nuovi demoni di spessore.

Durante la seconda metà della seconda stagione, sono stati introdotti nuovi luoghi e personaggi: ha fatto il suo debutto il quartiere a luci rosse con Uzui Tengen il pilastro incaricato di scoprire cosa sta succedendo in questo luogo. L'uomo ha però anche una seconda missione, quella di ritrovare le sue mogli che, infiltratesi nell'area, sono scomparse improvvisamente. La prima di queste mogli è Hinatsuru, una donna matura con i capelli neri raccolti in una coda di cavallo.

Essendo la prima e più matura delle tre, ha un carattere tranquillo e composto, differenziandosi molto dalle altre due. C'è da dire che è anche quella che ha forse attratto di più il pubblico di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ed ecco perché molte cosplayer propongono proprio lei di questo terzetto. Anche Kallisi Vamp si è concentrata su di lei con un set fotografico, come dimostrato da questo cosplay di Hinatsuru da Demon Slayer suddiviso in varie foto che trovate in basso.

E ora non resta che capire cosa succederà in Demon Slayer 3, in arrivo nel 2023.