Demon Slayer, un cosplay italiano e accattivante di Mitsuri Kanroji

L'anime di Demon Slayer è pronto a tornare sul grande schermo - prossimamente anche in Italia - con il lungometraggio Demon Slayer Verso l'allenamento dei Pilastri, che promette di affascinare gli appassionati e di introdurre al meglio l'arco narrativo "To The Hashira Training".

Utilizzando lo stesso espediente sfruttato per il lungometraggio Demon Slayer Verso il villaggio dei forgiatori di katana, uscito lo scorso anno, questo nuovo film anticipa la quarta stagione dell'anime, unendo alcune scene inedite all'undicesimo episodio della terza stagione della serie. Nell'attesa, possiamo dare un'occhiata a questa rivisitazione originale della cosplayer __byclara__.

In questo cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer, la ragazza è ritratta in modo fedele rispetto alla sua versione in 2D. Conosciuta per essere Pilastro dell'Amore, la sua personalità dolce e romantica, talvolta svampita, rispecchia perfettamente il suo ruolo. Data la sua immensa forza fisica, giustificata dal fatto che il suo corpo possiede una densità muscolare superiore a quella delle persone normali, è stata molto spesso rifiutata dagli uomini di cui si è innamorata, che hanno iniziato a temere la potenza della donna.

Arrivando alla conclusione che potrà essere apprezzata solo da un uomo più potente di lei, Mitsuri decide di intraprendere la carriera di ammazzademone affinché possa vivere senza limitare la sua natura forzuta, sfruttandola così nell'uccisione dei temibili demoni, ma anche nella speranza di trovare il vero amore. Il motivo per cui Mitsuri diventò una cacciatrice di demoni è stato approfondito nell'episodio 3x01 di Demon Slayer, stagione che ha introdotto per la prima volta la storia del Pilastro dell'Amore.