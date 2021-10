Demon Slayer: un cosplay di Kocho Shinobu in azione tutto italiano

I demoni sono creature terribili: durante la notte si avvicinano alle loro prede e le divorano, diventando sempre più forti. Soltanto i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, gli ammazzademoni, possono avere chance di sconfiggerli. Dopo aver superato un esame, si ottiene la possibilità di far parte ufficialmente dell'organizzazione.

Suddivisa in ranghi, ovviamente gli ultimi ingressi sono i più deboli e posti sui livelli più bassi del gruppo, relegati a missioni di poco conto e contro demoni di bassa potenza. Man mano che si sale, però, i guerrieri di Demon Slayer diventano sempre più forti, con quelli all'apice conosciuti come pilastri. Nell'organizzazione ci sono tanti Hashira, ognuno con capacità uniche e in grado di tenere testa anche alle creature più forti. Grazie ai Respiri e alle tecniche derivate, ognuno di loro può affrontare nemici in modi diversi.

Kocho Shinobu è una delle cacciatrici che fa parte del rango più alto. La donna è stata uno dei primi pilastri ad apparire in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e subito ha colpito per il suo carattere e le sue abilità, messe in mostra sul monte Natagumo. La cosplayer italiana Laila Hiroko ha deciso di vestire i panni di questo personaggio, realizzando un cosplay di Kocho Shinobu da Demon Slayer pronta ad ammazzare qualunque demone le si pari davanti, anche quelli che non fanno parte del brand, come mostrato dal povero cadavere del Bau Bau in una delle foto disponibili in basso.