Demon Slayer: un cosplay di Kocho Shinobu ma in costume da bagno

In Giappone c'è stata raramente l'abitudine di prendere il sole, figuriamoci agli inizi del '900, periodo in cui è ambientato Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Principalmente, i cacciatori di demoni operano nell'oscurità, dovendo affrontare i demoni che abitano soltanto nella notte, così da evitare i letali raggi del sole.

Questi raggi sono davvero temibili per i demoni, tanto che una pietra speciale che assorbe molto l'intensità e la forza della luce solare diventa la base per forgiare le Nichirin ammazza demoni, l'unica arma che può funzionare contro di loro. Ci sono però dei momenti in cui anche i cacciatori di demoni si devono prendere una pausa. Nel manga lo fanno nelle loro tenute private, solitamente in aperta campagna, ma se Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fosse ambientato al giorno d'oggi forse sceglierebbero strade diverse.

Infatti potrebbero optare per il mare, un territorio completamente aperto e dove il sole batte forte, permettendo loro di godersi il meritato riposo senza attacchi improvvisi dei demoni. Questo cosplay di Kocho Shinobu in costume da bagno disponibile nella prima foto proposta dalla cosplayer Noelle Sama ricalca proprio questa possibilità. Non manca mai il fermaglio tra i capelli, con i capelli arrangiati come al solito, ma il bikini prende ispirazione dal suo classico haori.

Il pilastro degli insetti infatti indossa solitamente un mantello lungo con temi che richiamano i coleotteri, e lo stesso accade con questo costume, sia per quanto riguarda il reggiseno che il pareo, mantenendo colori come il viola, il lilla e il rosa. E a voi piacerebbe incontrarla al mare, senza spade alla mano?