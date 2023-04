Demon Slayer: un cosplay di Kocho Shinobu tra farfalle e fiori di glicine

Finalmente è tornato, dopo diversi mesi di stop. La fine della seconda stagione sembra lontanissima, e il film dedicato ha soltanto lenito in parte l'attesa. Ora è tornato Demon Slayer con la terza stagione, il cui primo episodio ha già fatto la gioia dei fan, con l'introduzione di nuovi personaggi e l'approfondimento di alcuni già presentati.

Sono stati presentati Douma e Kokushibo, è tornata Mitsuri Kanroji, ma oggi concentriamoci su un altro pilastro, che non compare da un po' di tempo nella serie di Demon Slayer. Kocho Shinobu è un personaggio chiave in Demon Slayer, essendo è una dei nove pilastri della squadra di cacciatori di demoni guidata da Ubuyashiki. Ella è infatti in grado di abbattere anche demoni potenti ed è molto versata negli esperimenti e nella sintetizzazione di sostanze e veleni che abbattono queste creature. La sua personalità calma e riservata, insieme alla sua bellezza e grazia, rendono Shinobu una figura ammirata da molti fan.

Il suo design unico, caratterizzato dal suo kimono viola e dai dettagli a farfalla sulle scarpe e sugli accessori per capelli, la rendono un'icona di stile tra i personaggi della serie. Non è quindi una sorpresa che Shinobu sia uno dei personaggi con più cosplay a tema Demon Slayer. A confermarlo è Jacky, una ragazza che ha vestito il mantello bianco con striature nere e dettagli rosa, come si vede in questa foto disponibile in basso. Un cosplay di Kocho Shinobu che la porta nella sua tenuta, tra fiori di glicine e farfalle che volano.

Una sua collega sarà grande protagonista: ecco un cosplay di Mitsuri Kanroji, il pilastro dell'amore.