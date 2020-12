Demon Slayer: questo cosplay di Kocho Shinobu vi ipnotizzerà con la sua bellezza

È passato ormai un anno dalla fine di Demon Slayer stagione 1, oltre Tanjiro e Nezuko, i due fratelli Kamado protagonisti della storia, abbiamo conosciuto tanti altri personaggi di questo mondo afflitto dai demoni. E molti di questi sono cacciatori di demoni, spadaccini perfettamente addestrati che mettono in gioco la propria vita.

I più forti di questi cacciatori vengono chiamati Hashira, che tradotto significa pilastri. I combattenti più forti di Demon Slayer sono personaggi che non arretrano mai davanti al pericolo e sono in grado di abbattere anche i demoni più forti, ognuno con le proprie capacità e inclinazioni. Uno dei pilastri presentati nella fase finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è Kocho Shinobu, una donna dal fisico minuto ed esile che non combatte come gli altri suoi colleghi proprio a causa della sua fisicità.

L'abbiamo vista in azione nell'arco del monte Natagumo, dopo il combattimento tra Rui e Tanjiro, dove Shinobu mette in bella mostra la sua capacità di utilizzo del veleno. Leggiadra come una farfalla, Shinobu ha ammaliato tanti fan di Demon Slayer. Riuscirà a farlo anche nel cosplay creato da Aka Purin? In basso possiamo vedere una foto con il cosplay di Shinobu Kocho da Demon Slayer dove brillano i suoi occhi completamente lilla, ma grande dettaglio è stato dedicato ad acconciatura, spada e vestiti. E se vi piacerebbe avere il personaggio al vostro fianco, è ormai disponibile anche una statuetta di Kocho Shinobu.