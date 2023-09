Demon Slayer: un cosplay di Kocho Shinobu tra il rosa del glicine e il rosso del sangue

Umani, deboli, prede. Per i demoni, che sono esseri che sì possono vivere esclusivamente sotto la luce della luna e non sotto quella del sole ma che rimangono potenti e capaci di curarsi, gli umani sono soltanto carne da divorare. In Demon Slayer, questa presenza notturna si fa da subito asfissiante e pericolosa.

Sin dai primi capitoli - o dai primi episodi, per chi ha preferito seguire l'anime -, il protagonista di Demon Slayer, Tanjiro Kamado, si è ritrovato a dover affrontare queste creature. Il ragazzo però poi si unirà ai cacciatori di demoni, affrontandoli ogni notte. Contemporaneamente però conoscerà tanti membri di questa organizzazione, soprattutto gli Hashira, o pilastri, i più forti del gruppo. Questi sono gli spadaccini più potenti, con le katane più particolari, con le respirazioni più rifinite e profonde.

Ognuno di loro è diverso dall'altro, come Kocho Shinobu, pilastro degli insetti e che fa di questa respirazione molto particolare uno dei suoi assi nella manica. Tuttavia, la donna, mingherlina e piccola nonostante il suo ruolo da combattente, può vantare un'altra arma: la capacità di sintetizzare veleni sfruttando il glicine, fiore letale per i demoni di Kibutsuji Muzan.

Questo cosplay di Kocho Shinobu tra fiori e sangue ricalca questa dicotomia del personaggio. Kallisi Vamp si è circondata di questi fiori rosa da cui estrarre il veleno per i demoni, ma il sangue che sgorga dalle labbra potrebbe voler dire che la sua battaglia si è appena conclusa. Rivedremo il pilastro in Demon Slayer 4, quale sarà il suo destino?