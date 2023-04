Demon Slayer: un cosplay di Kokushibo low cost dal geniale cosplayer demoniaco

I demoni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono molto forti, e Tanjiro l'ha potuto provare sulla sua pelle. Le prime stagioni della serie e il film hanno messo il protagonista e i suoi amici davanti, dapprima, ad alcuni demoni minori e poi ai soldati più forti di Kibutsuji Muzan, le dodici lune demoniache.

Si parte con le Lune Calanti, con la dodicesima Rui che è stata affrontata al monte Natagumo, mentre andando più in alto ci sono Enma, Gyutaro e Daki, Akaza e non solo. Alcuni volti erano rimasti nascosti finora nell'anime, ma il primo episodio di Demon Slayer stagione 3 ha rivelato i due demoni più forti di Kibutsuji Muzan. Finalmente tutti hanno visto l'espressione di Kokushibo, un demone che ha davvero un viso truce e terrificante, a causa dei sei occhi che lo rendono molto ragnesco.

Il personaggio ha comunque attirato l'attenzione di molti fan e non solo. In rete infatti è comparso questo cosplay di Kokushibo in versione low cost, e c'è soltanto un genio che poteva proporre un travestimento del genere. È tornato Lonelyman che si è truccato ad hoc per presentare la sua versione del demone più forte al servizio di Kibutsuji Muzan, ma poi è sorto il problema degli occhi. Come è riuscito a sopperire alla sua mancanza di due paia di occhi aggiuntivi?

Il geniale cosplayer è intervenuto usando due specchi che, posizionati alla giusta angolazione, fanno pensare a due paia di occhi aggiuntivi, uno sulla fronte e uno sulle guance. E così, in basso, si vede il risultato finale in un post da Instagram che ha ovviamente ottenuto molto risalto. Intanto non perdetevi la recensione di Demon Slayer 3x01 che dà il via alla nuova stagione.