Demon Slayer: questo cosplay low cost di Nezuko vi lascerà allibiti

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ormai archiviata da diversi mesi ma l'anime continua a essere sulla cresta dell'onda, nonostante gli scandali fiscali di Ufotable. Anche grazie al manga pubblicato su Weekly Shonen Jump, da poco conclusosi, i personaggi sono sempre sulla bocca del fandom.

Ovviamente ciò comporta anche la creazione di fan art e soprattutto cosplay. I fan stanno infatti vestendo i panni di personaggi come Mitsuri Kanroji, tuttavia ci sono alcuni che si dedicano a travestimenti più particolari. Tra questi c'è il geniale Low Cost Cosplay che ormai diversi anni incanta il mondo con la sua inventiva e l'utilizzo di oggetti comuni per realizzare personaggi di anime e manga.

Il ragazzo ha postato su Instagram il suo cosplay di Nezuko Kamado che, neanche a dirlo, è piuttosto particolare. Più precisamente ha ricreato la sua faccia utilizzando la pancia, un po' di trucco e una melanzana enorme che simula il morso alla bocca. Cosa ne pensate di questo cosplay del mondo di Demon Slayer molto particolare?

Al momento il franchise è in stop: dopo la conclusione del manga su Weekly Shonen Jump non resta che aspettare Demon Slayer Movie: Infinity Train programmato per ottobre 2020.