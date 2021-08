Demon Slayer: il cosplay della mamma di Rui vi intrappolerà nella sua tela

L'arrivo di Demon Slayer stagione 2 nel corso dei prossimi mesi porterà Tanjiro e gli altri cacciatori di demoni verso nuove aree e ad affrontare demoni inediti e ancora più potenti. Non vanno però dimenticati quei nemici abbattuti nel corso della prima stagione, in particolare quelli del monte Natagumo che hanno segnato una dura sfida.

Su questa montagna dove furono inviati Tanjiro e compagni, ci fu una delle battaglie più dure da affrontare per i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La fase finale della stagione si giocò proprio in questi territori selvaggi dove una famiglia di demoni ragno imperava, sotto il comando della sesta luna calante Rui. Quest'ultimo si era creato una specie di famiglia surrogata, dando tratti ragneschi ad alcuni demoni.

Tra questi c'è il demone ragno madre, un demone come gli altri dalla pelle bianca, lunghi capelli candidi e svariati segni rossi sul viso. Anche lei era in grado di controllare delle ragnatele e di lanciarle dalle dita per intrappolare le sue prede. Mayweda ha deciso di interpretare proprio la madre di Rui in un cosplay ben realizzato e con tanto di ambientazione in rovina e con tante ragnatele. In basso ci sono i post della cosplayer con questo travestimento ragnesco ispirato al personaggio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.