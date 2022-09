Demon Slayer: un cosplay della mamma di Rui ragnesco dell'italiana Venor Nihil

Con due stagioni e un film ormai alle spalle, Demon Slayer ne ha presentati di demoni. Per il momento, Tanjiro si sta preparando per Demon Slayer 3 con nuovi nemici, ma prima di pensare a quella stagione facciamo un salto nel passato. Dopo aver superato le prove, Tanjiro ha ricevuto svariate missioni da superare.

Una di queste è ambientata sul monte Natagumo che, come spiega il nome, è un monte infestato da ragni, alcuni demoniaci. Così nell'ultima saga di Demon Slayer stagione 1 i ragazzi spadaccini devono avventurarsi su questo monte per affrontare una certa famiglia demoniaca. Famiglia solo di nome, dato che tutti sono legati dal potere e dal terrore del temibile Rui, la dodicesima luna al servizio di Kibutsuji Muzan.

Questo demone dalla carnagione ha scelto alcuni demoni, trasformandoli e obbligandoli col terrore a far finta di essere parte della sua famiglia. C'è così il padre, la madre, il fratello e la sorella, oltre lo stesso Rui. La cosplayer italiana Venor Nihil si è concentrata sul creare un cosplay della madre di Rui, anch'ella completamente bianca e con alcuni simboli rossi sul volto, capace di creare ragnatele per intrappolare le proprie prede. Nelle foto in basso si può notare tutta la natura ragnesca sia del personaggio che dell'ambientazione ricco di ragnatele.

Un altro demone da non perdersi è Daki in questo cosplay sempre da Demon Slayer.