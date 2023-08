Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri demoniaca, sensuale e unica di Mayweda

Nel mondo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci sono due fazioni ben distinte. Da una parte i demoni, creature maligne che Kibutsuji Muzan riesce a creare donando parte del proprio sangue; a seconda della quantità di sangue donata e della forza dell'individuo, può nascere un essere più o meno potente.

Dall'altra parte c'è invece chi queste creature le caccia per riportare la tranquillità nella società giapponese. I cacciatori di demoni fanno parte di un'organizzazione gestita da Kagaya Ubuyashiki, che ha assunto il ruolo di leader dopo il suo predecessore, in una lunga stirpe familiare cagionevole ma decisa ad annullare il dominio di Muzan. Questi cacciatori, grazie alle loro nichirin e alle respirazioni, cercano di arginare la potenza demoniaca. In Demon Slayer però c'è chi è andato da una parte all'altra.

Infatti non mancano demoni nati da spadaccini molto forti come Kokushibo, e la sua trasformazione è stata di ispirazione per i fan. C'è infatti chi immagina come sarebbero alcuni cacciatori di demoni attuali in versione demone. E stavolta a proporne una variante è la cosplayer Mayweda, che ha immaginato un cosplay di Mitsuri Kanroji demoniaca. Il pilastro dell'amore, con i suoi capelli rosa e verdi, solitamente è sempre allegra e solare, e disposta a difendere tutti coloro a cui tiene.

Potrebbe non valere lo stesso però per questa Mitsuri demoniaca: il fisico è quasi lo stesso, senza mutazioni particolari, ma sulla sua fronte appaiono due grandi corna dall'aspetto poco gradevole, mentre le orecchie si allungano. Chissà quale sarebbe il nome di questo personaggio se fosse stato disegnato nel manga di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba da Koyoharu Gotouge.