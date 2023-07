Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri incantevole di Riiyuuki

Giappone di inizio 1900, ambientazione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Mentre di giorno tutto sembra proseguire normalmente, con una società appena uscita dall'isolazionismo e convertitasi all'esplorazione dei panorami mondiali, di notte per le strade e le città vagano i pericolosi demoni mangia uomini.

Per battere questi demoni è necessario avere una grande forza. Soltanto i cacciatori di demoni possono sperare di sconfiggere le creature della notte del mondo di Demon Slayer decapitando loro la testa. Tra questi umani potenti, ce ne sono alcuni che superano ogni immaginazione, grazie a una capacità fisica e di controllo della respirazione unica.

Mitsuri Kanroji è uno di questi personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, apparsa durante gli eventi finali della prima stagione ma tornata durante la terza. È una donna mingherlina, se paragonata ai suoi colleghi, ma è estremamente forte a causa di una densità muscolare eccezionale. Si fa inoltre riconoscere per la sua bellezza e per i suoi capelli rosa con ciocche verdi sulle punte e uno sguardo sognante. Elementi unici che però hanno contraddistinto la vita di Mitsuri Kanroji, che soltanto nel corpo di cacciatori di demoni è riuscita ad accettare sé stessa, trovando un luogo in cui stare dopo i numerosi rifiuti a cui è stata sottoposta.

E, per omaggiare il personaggio, Riiyuuki pensa a un cosplay di Mitsuri Kanroji da incanto. La spadaccina indossa gli abiti da cacciatrice, con l'haori che contraddistingue il suo ruolo di pilastro, e poi la divisa nera appena sotto. Un'ottima realizzazione per questo personaggio che si è messo in mostra durante Demon Slayer 3.