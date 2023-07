Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji da collezionare

Ci sono tanti personaggi in Demon Slayer che sono riusciti a farsi largo nel cuore dei fan. Indubbiamente chi ha maggior esposizione sulla scena, come il protagonista Tanjiro o i suoi compagni Nezuko, Inosuke e Zenitsu, ha chance maggiori di essere apprezzato - ma anche odiato, in certi casi - ma anche gli altri hanno le loro possibilità.

Ogni stagione di Demon Slayer cerca di inserire nuovi personaggi da far scoprire agli spettatori. Dei tanti pilastri proposti alla fine della prima stagione, ne sono stati approfonditi diversi. Nella terza stagione di Demon Slayer è stato il turno di Mitsuri Kanroji, pilastro dell'amore, un'appariscente ragazza dai lunghi capelli rosa con punte verdi, due nei simmetrici sotto gli occhi, una grande bellezza anche fisica e soprattutto molto determinata.

E proprio durante gli episodi di questa stagione, il fascino vero di Mitsuri Kanroji è venuto alla luce. Non si tratta semplicemente di una bellezza fisica, ma di una grande voglia di combattere e di proteggere chi le è caro, chi le ha dato un posto in cui stare e dove non doversi sentire a disagio per la sua diversità. Infatti, l'adolescenza di Mitsuri non è stata semplice, con tanti rifiuti a causa dei suoi capelli e della sua forza.

Questo cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer 3 sembra una statuetta. La cosplayer Nekoneko ha riprodotto il personaggio con capelli, vestiti e spada, ma anche ricreando uno scenario dove dà ancora più lustro al personaggio, catturandone anche qualche abitudine. Niente battaglie per lei, mentre sembra tutto diverso con questo cosplay di Mitsuri con la katana sfoderata.