Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji danzante e unica

Entrando nei ranghi dei cacciatori di demoni, si parte dal gradino più basso, naturalmente. L'esame è soltanto una porta d'ingresso per una continua scalata che prevede l'uccisione di molti demoni. E in cima a questi ranghi di Demon Slayer, molto più in alto di Tanjiro e compagni, ci sono i guerrieri più forti: i pilastri, o Hashira.

Durante la prima stagione si presentarono Giyu Tomioka e Kanao Shinobu in aiuto dei protagonisti, e poco dopo furono presentati tutti gli altri, ma senza molto minutaggio. La seconda stagione ha aiutato a conoscere e approfondire meglio le figure del compianto Kyojuro Rengoku e dello spadaccino del suono Uzui Tengen.

Nella terza stagione di Demon Slayer da poco conclusa è stato il turno di altri due pilastri. Da una parte c'è il tenebroso Tokito Muichiro, sempre silenzioso e poco amichevole. Dall'altra invece una delle personalità più frizzanti degli hashira di Demon Slayer: Mitsuri Kanroji, la donna forzuta dotata di un'elasticità senza pari e capace di danzare sul campo di battaglia. Mitsuri è il pilastro dell'amore ed è grazie a questa respirazione che combatte, facendo anche utilizzo di una nichirin molto particolare, estremamente sinuosa ed elastica. Mitsuri è una donna dal cuore gentile e dolce, con una personalità estremamente affettuosa e amorevole e per questo vuole danzare anche fuori dal campo di battaglia.

E a farlo ci pensa Japp Leack che ha imitato la spadaccina in questo cosplay di Mitsuri ballerina da Demon Slayer. Una scena che non si vede nell'anime di Ufotable, ma che sembra catturare abbastanza la personalità espansiva della guerriera dai capelli rosa e verdi.