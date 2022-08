Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji elegante con la spada sfoderata

I pilastri dei cacciatori di demoni sono i guerrieri più forti che l'umanità ha a disposizione. Contro i demoni immortali creati da Kibutsuji Muzan infatti c'è bisogno di una potenza incredibile per poter reggere l'onda d'urto. Le battaglie in Demon Slayer a cui abbiamo assistito finora nell'anime l'hanno reso ben noto.

Finora si sono gettati nel bel mezzo della mischia pochi pilastri. Giyu Tomioka e Kocho Shinobu hanno fatto vedere un accenno delle loro capacità in Demon Slayer stagione 1, mentre nel film e nella seconda stagione è stato il turno di Kyojuro Rengoku prima e Uzui Tengen dopo. Cosa c'è da aspettarsi da Demon Slayer stagione 3? Ovviamente l'intervento di un nuovo pilastro che affiancherà Tanjiro in un'altra battaglia.

Ovviamente la locandina di Demon Slayer 3 ha messo già in chiaro chi sarà a partecipare al proprio ciclo di episodi. Tra i pilastri che furono presentati, stavolta ci sarà Mitsuri Kanroji, guerriera dell'amore e che ha abilità ancora segrete. Bisognerà attendere ancora prima di vederla all'opera nel lavoro di Ufotable, ma la cosplayer Alin Ma ha già creato un cosplay di Mitsuri Kanroji elegante in combattimento in questa foto. Nichirin sfoderata, danza in azione e una forza che non va sottovalutata sono le protagoniste di questo scatto.