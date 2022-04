Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji col suo fascino da combattente

Kyojuro Rengoku e Uzui Tengen sono due pilastri che abbiamo visto in azione in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, grazie al film e alla seconda stagione. I due hanno combattuto fieramente e hanno fatto il possibile per evitare o ridurre le crisi a loro assegnate. Con la terza stagione dell'anime in arrivo, sarà il momento di altri personaggi.

È infatti il momento che sfoderi la propria nichirin anche il pilastro dell'amore: in Demon Slayer 3 sarà lei a entrare in gioco insieme a un suo collega. Già dalla prima locandina promozionale preparata da Ufotable, è chiaro che Mitsuri Kanroji mostrerà perché è una delle cacciatrici di demoni più forti. Saranno diversi i capitoli adattati da Demon Slayer 3 e la donna avrà tutto il tempo di mostrare le proprie capacità e alcune particolarità, sia del proprio fisico che della sua nichirin, che segue regole particolari.

Per prepararsi alla prossima stagione, è necessario un cosplay di Mitsuri Kanroji ripresa proprio come in una delle copertine del manga e dove sfoggia sia il suo sorriso che la sua spada elastica e molto particolare. Nella foto scattata da Nayelin, la cacciatrice di demoni si prepara a entrare in azione con il suo abito nero e haori bianco. Ci sarà da aspettarsi i fuochi d'artificio in Demon Slayer 3.