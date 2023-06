Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji con la katana estratta

Combattere i demoni non è una cosa da poco. Queste creature vivono soltanto nella notte, lontane dalla luce del sole, e per questo si avvantaggiano delle condizioni di visibilità limitata. Come se non bastasse, i demoni di Demon Slayer sono dotati di rigenerazione, di forza fisica maggiorata e spesso anche di abilità molto particolari.

Inoltre, a seconda della quantità di sangue ricevuta da Kibutsuji Muzan, questi possono essere davvero potenti. Non a caso esiste il gruppo delle Lune demoniache, divise in due parti - crescenti e calanti - per testimoniare la loro forza rispetto ai classici demoni che abitano il mondo giapponese. C'è bisogno quindi di guerrieri molto forti, radunati sotto l'egida di Kagaya Ubuyashiki e che compongono il corpo principale di Demon Slayer.

I pilastri di Demon Slayer sono molto forti, anche se non potenti quanto queste creature. Tuttavia, combattendo insieme e migliorandosi sempre, possono arrivare a ottenere risultati fantastici. E ciò è stato visto dagli spettatori durante la terza stagione di Demon Slayer. Nell'anime di Ufotable, Mitsuri Kanroji si è finalmente messa in mostra dopo tantissimi episodi dove è stata in disparte, mostrando la vera forza del pilastro dell'amore: elasticità, robustezza, forza fisica, abilità con la spada e respirazione unica hanno messo in difficoltà Zouhakuten, la manifestazione di Hantengu.

Questo cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer non è ancora scesa in battaglia, ma ha già la sua nichirin sfoderata. Rina ha indossato una parrucca rosa con le ciocche verdi, la divisa nera da cacciatore di demoni e l'haori che identifica la donna come uno dei cacciatori più forti in circolazione.