Demon Slayer: questo cosplay di Mitsuri Kanroji è magnifico, la foto di Lili Astra

Ci vuole ancora tempo prima di rivedere in azione Tanjiro e compagni: Demon Slayer stagione 3 arriverà nel 2023 ma non nel primo trimestre, ormai fin troppo vicino. Ci sarà quindi ancora del tempo a disposizione per chi vuole recuperare l'anime, ormai arrivato a metà con le due stagioni già mandate in onda da Ufotable.

I prossimi episodi si concentreranno sulla saga del Villaggio dei Forgiatori, un gruppo di capitoli che vedrà in azione nuovi nemici, ma anche altri alleati. Tanjiro potrà contare sulla forza di ben due pilastri che finora sono rimasti abbastanza in disparte nell'anime. Anche se già presentati alla fine della prima stagione di Demon Slayer, finora Tokito Muichiro e Mitsuri Kanroji non si sono mai fatti vedere in un vero combattimento.

Sarà la loro occasione, così come questo cosplay di Mitsuri Kanroji è l'occasione per la donna di mettersi in mostra prima del tempo. Chi ha letto o sta leggendo il manga sa già che la ragazza è molto potente e può sfoderare una spada con una lama sinuosa e malleabile, che permette attacchi molto particolari. Riuscirà il respiro dell'amore a fare breccia in questa nebbia di odio in cui si intrufolano i cattivi e odiati demoni di Kibutsuji Muzan?