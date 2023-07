Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji tra i petali rosa

Kimetsu no Yaiba, conosciuto in tutto il mondo con il nome Demon Slayer, è un manga e un anime di grande successo creato da Koyoharu Gotouge. La storia segue le avventure di Tanjiro Kamado, un giovane che diventa un cacciatore di demoni per vendicare la sua famiglia massacrata e per salvare sua sorella Nezuko, trasformata in un demone.

Nel mondo di Demon Slayer i cacciatori di demoni sono un'organizzazione guidata dalla famiglia Ubuyashiki che tenta di uccidere tutte queste creature che vivono nella notte, nate dal sangue di Kibutsuji Muzan, e che si nutrono di umani per sopravvivere e fortificarsi. All'interno di questa organizzazione ci sono i pilastri, che sono i membri più potenti e rispettati. I pilastri rappresentano le diverse abilità e personalità dei cacciatori di demoni, combattendo contro i demoni per proteggere l'umanità.



Mitsuri Kanroji è uno dei pilastri nella serie. È un personaggio affascinante e unico, con lunghi capelli rosa e un sorriso costante. Mitsuri è conosciuta per la sua personalità dolce e affettuosa, ma nasconde una forza straordinaria quando si tratta di combattere i demoni. La sua arma è una spada nichirin molto particolare, che le conferisce abilità speciali nel combattimento: insieme alla sua Respirazione dell'Amore e alla forza che la ragazza è capace di sprigionare, le caratteristiche elastiche della spada la rendono un'arma formidabile. Grazie a questa nichirin, Mitsuri ha ucciso molti demoni nel corso della sua carriera.

Questo cosplay di Mitsuri Kanroji ha un aspetto distintivo, con i suoi caratteristici capelli colorati di rosa e verde, che si distingue dall'anonimato della classica divisa nera dei cacciatori di demoni. Elizabeth Rage ha realizzato un video cosplay davvero fedele, con tanto di dettagli come i nei sotto gli occhi e il modo in cui la ragazza porta solitamente la divisa da cacciatrice, portandola sotto i petali rosa dei ciliegi in fiore.