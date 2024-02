Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji, il Pilastro dell'Amore

Fin da giovane età, Mitsuri Kanroji ha dovuto fare i conti con una realtà dura e spietata, che l'ha sempre emarginata per la sua forza straordinaria e l'aspetto imponente. Nonostante ciò, non ha lasciato che il mondo la corrompesse ed è cresciuta diventando uno dei personaggi più interessanti ed empatici di Demon Slayer.

Unendosi ad una squadra di ammazzademoni, Mitsuri è riuscita a trovare una sua dimensione nell'universo, in cui essere finalmente compresa ed accettata nonostante le sue peculiari caratteristiche. La sua forza bruta adesso è una grande alleata quando deve lottare contro i temibili demoni, accompagnata dalla sua nichirin, una spada letale contro gli esseri sovrannaturali. Questa ragazza tornerà nella quarta stagione di Demon Slayer: nell'attesa, diamo un'occhiata al personaggio in questa rivisitazione della cosplayer zeronikib.

In questo cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer, il design della ragazza è riprodotto in modo fedele e originale. In quanto Pilastro dell'Amore, la giovane donna è una delle colonne che proteggono l'umanità dai demoni. Con la sua chioma vaporosa e un colore di capelli che oscilla fra il rosa e il verde, incarna perfettamente la sua essenza dolce e romantica.

Nella vita di tutti i giorni, Mitsuri dimostra di essere giocosa e spensierata, nonostante il passato turbolento. Dietro il suo sorriso caloroso e il suo cuore gentile, però, nasconde una ferocia inimmaginabile. Quando si trova di fronte a demoni, il suo tono cambia radicalmente, trasformandosi in un ruggito feroce di determinazione.

Conoscete il motivo per cui in Demon Slayer Mitsuri è una cacciatrice? Questa intrigante storia è stata raccontata nella terza stagione dell'anime, stupendo notevolmente il pubblico.