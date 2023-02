Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji, il pilastro dell'amore nella natura

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è una serie anime e manga di grande successo, che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La storia segue le avventure del giovane Tanjirou Kamado, che cerca di vendicare la morte della sua famiglia a mano di un demone e di salvare sua sorella Nezuko, che è stata trasformata in un demone.

Le prime stagioni hanno visto Tanjiro abbattere demoni su demoni, alcuni dei quali anche molto potenti. Ovviamente non ce l'avrebbe mai fatta da solo, data la forza dei nemici, ma la presenza di pilastri come Rengoku Kyojuro e Uzui Tengen hanno salvato la situazione. Ora però, con l'arrivo di Demon Slayer stagione 3, è tempo di nuovi ingressi.

La stagione 3 della serie seguirà la caccia di Tanjirou al villaggio dei forgiatori, il luogo principale dei prossimi eventi. Quella che doveva essere inizialmente una pausa per il protagonista, dove poteva allenarsi in attesa di riavere la propria Nichirin, diventa invece una folle battaglia mortale. Ovviamente, la stagione presenterà nuove Kizuki ma anche altri pilastri, che sono stati lontani dallo schermo per troppo tempo.

Mitsuri Kanroji è un personaggio quasi dimenticato dai fan dell'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il pilastro dell'amore è apparso soltanto brevemente durante la fase finale della prima stagione, ma ora tornerà al massimo, presentandosi degnamente al pubblico. La sua passione riaffiora in questo cosplay di Mitsuri Kanroji nella natura realizzato da Txeng Yin. I capelli rosa e verdi risaltano in questo paesaggio, che viene avvolto da un nastro rosa che rappresenta la sua particolare spada.

Intanto è già virale la scena di Mitsuri Kanroji nuda nel bagno termale del villaggio dei forgiatori.