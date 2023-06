Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji si rilassa al villaggio per la terza stagione

I cacciatori di demoni sono i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, guerrieri coraggiosi che combattono contro i demoni che minacciano l'umanità durante le ore notturne. I cacciatori di demoni sono addestrati a utilizzare varie tecniche di combattimento e armi speciali per sconfiggere i loro nemici.

Tanjiro, il protagonista di Demon Slayer, è uno di questi, ma ha iniziato a impugnare la spada solo da poco tempo. L'organizzazione può contare su elementi molto più forti e potenti: i pilastri, o Hashira. I pilastri sono i membri più forti e rispettati del corpo dei cacciatori di demoni e possiedono un controllo straordinario delle loro tecniche di combattimento basate su respiri di varia natura. I pilastri sono divisi in nove diverse classi, ognuna specializzata in un determinato elemento. Questi elementi includono il fuoco, l'acqua, il vento, il suono e altro ancora.

Mitsuri Kanroji è un personaggio che appartiene a questo gruppo ed è quindi una delle principali cacciatrici di Demon Slayer. Mitsuri è notevole per la sua bellezza, la sua personalità affettuosa e la sua forza bruta che supera di gran lunga quella di diversi uomini, e proprio grazie a questa può permettersi di affrontare senza paura molti demoni, anche di alto livello. Ciò l'ha portata a diventare il pilastro dell'amore, distinguendosi dal resto del gruppo per le sue tecniche particolari.

Non ci sono spade che tengano però quando si deve fare fronte al relax, perché dopo le sfide contro i demoni c'è necessità di un po' di pausa. E così questo cosplay di Mitsuri Kanroji se la prende con calma nel villaggio dei forgiatori, prima dell'inizio dei crudeli eventi della stagione 3. Mentre nell'anime sfodera la Respirazione dell'Amore contro i demoni, nella foto in basso è in pace sul prato con i suoi abiti da cacciatrice e l'haori da pilastro. Tra l'altro, la stagione 3 si è aperta con un momento molto atteso di Mitsuri Kanroji.