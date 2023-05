Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji scende in campo con un primo piano

Demon Slayer è un anime che ha conquistato il cuore di molti appassionati. Inizialmente un manga, scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, la sua popolarità l'ha raggiunta in seguito all'adattamento del noto studio d'animazione Ufotable. La storia segue la carriera del giovane cacciatore di demoni Tanjiro Kamado.

Il ragazzo diventa un cacciatore di demoni dopo che la sua famiglia è stata uccisa da una creatura demoniaca, mentre la sorella è stata trasformata in uno di essi. Insieme ai suoi amici, Tanjiro cerca di proteggere le persone dalla minaccia dei demoni e di trovare un metodo per far tornare umana Nezuko.

La terza stagione dell'anime di Demon Slayer segue la storia nel Villaggio dei Forgiatori, un ambiente particolare dove vivono i forgiatori che creano le nichirin, le katane speciali dei cacciatori di demoni. In questa stagione, Tanjiro e Nezuko incrociano due personaggi di grande spessore del loro gruppo: i pilastri Muichiro Tokito e Mitsuri Kanroji.

I pilastri sono i membri più forti e rispettati del corpo dei cacciatori di demoni. Ci sono nove Pilastri in totale, ognuno con una diversa specializzazione e abilità uniche. I Pilastri sono incaricati di combattere i demoni più potenti e di proteggere gli umani dai loro attacchi, ed è proprio per questo che la loro presenza al villaggio si è già rivelata fondamentale.

Mitsuri Kanroji è uno dei nove Pilastri e sta avendo spazio in Demon Slayer 3. Tuttavia, è già da tempo che ha avuto più attenzioni da parte dei fan, ora però in rete i sono moltiplicati a dismisura i cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer. Uno nuovo arriva da Capuletcos, che ha proposto il pilastro dell'amore con un primo piano che mostra tutte le caratteristiche del viso e poi un mezzo busto che fa apprezzare parte della sua figura.

Intanto, nella stessa stagione, si è scoperto il passato triste di Muichiro Tokito.