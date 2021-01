Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji sensuale e italiana di Maple

I cacciatori di demoni sono l'organizzazione principale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Nonostante i suoi ranghi non siano ancora stati ben definiti nell'anime di Ufotable, sappiamo che Tanjiro e i suoi compagni sono tra i ranghi più bassi del gruppo, essendo anche tra le aggiunte più recenti. All'apice ci sono invece gli Hashira.

Questi sono i guerrieri più forti e di questo gruppo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba abbiamo conosciuto dapprima Giyu Tomioka, poi Kocho Shinobu, passando poi a tutti gli altri grazie alla riunione tenutasi nelle fasi finali della prima stagione. Uno di questi, Rengoku, l'abbiamo visto in azione nel film Demon Slayer Movie: Infinity Train.

Ma tra i tanti Hashira che non abbiamo ancora conosciuto a dovere c'è Mitsuri Kanroji, una ragazza molto appariscente per una varietà di motivi. In primis il suo colore di capelli che va dal rosa ciliegio al verde, e poi per il modo in cui indossa la divisa da cacciatore di demoni che mette in risalto l'ampio seno. Tutte queste caratteristiche sono state riprese dal cosplay di Mitsuri Kanroji visibile in basso.

Nei tanti post, la cosplayer italiana Maple ha messo in mostra le doti di Mitsuri, facendone risaltare la bellezza e la sensualità pur mantenendo la fedeltà del costume. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo travestimento a tema Demon Slayer.