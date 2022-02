Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji dalla terza stagione

Anche la seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è conclusa. L'arco del quartiere a luci rosse non ha di certo deluso sotto il fronte delle animazioni e delle evoluzioni, con diveris personaggi che sono tornati a essere popolari, come confermato dai tanti cosplay di Nezuko adulta spuntati in rete negli scorsi mesi.

Ci sarà tempo per respirare adesso, visto che Ufotable non porterà Demon Slayer stagione 3 prima del 2023. Ci sono quindi diversi mesi di stacco tra le due stagioni, ma gli spettatori che amano questo mondo non vedono comunque l'ora di vedere in azione i nuovi antagonisti di Demon Slayer, ma anche i protagonisti che andranno ad affrontare i demoni di Kibutsuji Muzan.

Come già confermato dai teaser di Demon Slayer 3, a fare il suo ritorno sarà Mitsuru Kanroji, pilastro dell'amore, già apparsa brevemente durante la prima stagione ma che adesso avrà un ruolo di grandissimo rilievo nella serie. Sfodererà tutte le sue abilità, ma soltanto l'anno prossimo; nel frattempo, godetevi questo cosplay di Mitsuru Kanroji realizzato da Miihcosplay.

Riuscirà a colpire con le sue tecniche durante i prossimi episodi così come riesce a fare nei cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che circolano per la rete?