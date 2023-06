Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji nel verde dall'italiana Faenel

Demon Slayer è ricco di personaggi particolari, divisi in due tipologie completamente differenti. Da un lato ci sono i demoni, creature nate dal sangue di Kibutsuji Muzan e che vivono nella notte. Lontani dalla luce del sole, devono sopravvivere mangiando umani, così da rafforzarsi e diventare sempre più temibili.

Dall'altra parte ci sono invece i protagonisti, i cacciatori di demoni, i coraggiosi guerrieri che mettono la loro vita sul filo del rasoio per affrontare le creature della notte. Con la loro katana, forgiata appositamente con caratteristiche uniche, cercano di decapitare ogni demone che incontrano. Tuttavia, come in ogni anime che si rispetti, anche in Demon Slayer ci sono le categorie di forza. Se in basso ci sono i cacciatori di demoni appena entrati nell'organizzazione, in alto ci sono quelli più forti, i pilastri.

Questi personaggi sono direttamente in contatto con Kagaya Ubuyashiki e sono giunti all'estremo delle forze umane. Ognuno con una propria respirazione, ormai la maggior parte dei pilastri è comparsa nella serie e con buoni approfondimenti. Nella terza stagione, a mettersi in gioco è stata Mitsuri Kanroji, pilastro dell'amore e che utilizza una katana speciale, particolarmente elastica e resistente, che può essere adoperata soltanto da lei.

Questa ragazza dai vistosi capelli rosa e verdi ha preso vita grazie a Faenel, una cosplayer italiana, che ha indossato il costume da cacciatrice di demoni con tanto di haori del pilastro al Comicon di Napoli lo scorso mese. Ecco così un cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer con tutta la sua bellezza. La ragazza tornerà in Demon Slayer 4 il prossimo anno.