Demon Slayer: un cosplay di Mitsuri Kanroji in versione maid pronta a servirvi

Tanjiro e gli altri non sono di certo affini a maid e quant'altro, elementi moderni che si aggirano tra Akihabara e Ikebukuro, oltre a tanti altri quartieri della capitale giapponese. Proprio no, considerato che Demon Slayer è ambientato nel periodo Taisho, quando ancora non c'erano questi locali, al massimo c'erano le geishe.

Ma i fan del titolo si sono spesi per realizzare la versione maid di alcuni personaggi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tramite illustrazioni e molto altro. Quel molto altro si riferisce naturalmente ai cosplay, ormai un fenomeno di massa declinato in qualunque modo e in qualunque parte del mondo. C'è chi si dedica a riprodurre il personaggio fedelmente in base all'opera originale e chi invece vuole provare qualcosa di diverso, come accaduto in questo caso al pilastro dell'amore Mitsuri Kanroji.

La donna dai capelli verdi e rosa, dotata di super forza e delle tecniche di spada basate sul respiro dell'amore, è pronta a servirvi nella realizzazione di Ciwcia. Il cosplay di Mitsuri Kanroji versione maid riprende il suo abito da cacciatrice di demoni ma debitamente modificato per accogliere un grembiulino e dotato di maniche corte e più simili a quelle di una cameriera.

Una versione intrigante e diversa dal solito che farà piacere a molti, mentre altri potrebbero trovare più appagante i classici cosplay di Mitsuri Kanroji così com'è stata vista in Demon Slayer.