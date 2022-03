Demon Slayer: un cosplay di Muichiro al femminile si prepara per la stagione 3

Piano piano, Tanjiro si avvicina sempre di più al suo obiettivo finale. Con due stagioni di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e un film, il ragazzo ha combattuto contro demoni sempre più potenti, riuscendo a ottenere il loro sangue. Ovviamente, sono le lune crescenti a essere utili alle ricerche di Tamayo.

Ora però Tanjiro si trova in una situazione difficile, essendo senza spada. E questo avvenimento scatenerà le situazioni di Demon Slayer stagione 3, che adatterà l'arco del villaggio dei forgiatori di spade. Dal nome sembra un arco tranquillo, ma i demoni sono sempre nascosti nell'ombra. I pilastri però non si faranno cogliere impreparati.

Come ormai reso noto dalle locandine pubblicate, in Demon Slayer 3 faranno il loro ingresso ben due nuovi pilastri: Kanroji Mitsuri e Tokito Muichiro. Entrambi sono stati visti per pochi secondi durante la prima riunione dei pilastri nell'anime, ma adesso entreranno in azione come hanno fatto Rengoku e Uzui prima di loro.

Per celebrare, la cosplayer Mackensey ha creato un cosplay di Tokito Muichiro al femminile in vista della stagione 3, con capelli lunghi e sfumati come in originale. Anche Mitsuri Kanroji ha ricevuto cosplay per festeggiare il suo ritorno in Demon Slayer 3.