Demon Slayer: un cosplay di Muichiro Tokito al femminile con la spada sfoderata

Demon Slayer, noto in Giappone con il titolo come Kimetsu no Yaiba, è un manga e un anime giapponese creato da Koyoharu Gotouge. La storia segue un giovane ragazzo di nome Tanjiro Kamado che diventa un cacciatore di demoni dopo che la sua famiglia viene massacrata da un demone e sua sorella Nezuko viene trasformata in uno di essi.

Insieme a un gruppo di alleati, Tanjiro cerca di sconfiggere i demoni e di trovare una cura per Nezuko. Questi alleati sono i cacciatori di demoni, un'organizzazione che si dedica alla caccia dei demoni utilizzando tecniche di combattimento speciali e armi in grado di ucciderli. Gli Hashira, conosciuti anche come pilastri, sono i migliori cacciatori di demoni dell'organizzazione e rappresentano le loro principali forze. Ciascuno degli Hashira rappresenta una particolare forma di respirazione e possiede stili di combattimento unici.

Muichiro Tokito è il pilastro della nebbia ed è quindi uno degli Hashira dell'organizzazione dei cacciatori di demoni guidata da Kagaya Ubuyashiki. È un giovane dal carattere calmo e riservato, completamente distaccato dalla realtà e da chi lo circonda, eppure è capace di sprigionare una grande forza. La sua abilità speciale si basa appunto sulla nebbia, quindi si nasconde con tecniche elusorie e che rallentano la reazione avversaria.

Questo cosplay di Muichiro Tokito al femminile creato da Kallisi Vamp ha portato in vita il guerriero di Demon Slayer. Le caratteristiche fisiche e del viso dello spadaccino hanno consentito alla cosplayer di realizzare un travestimento davvero ottimo e nel quale non si sente la differenza di sesso del personaggio. Nichirin sfoderata, mantello indossato e adesso è pronto per darsi da fare in Demon Slayer 3 per abbattere i nuovi demoni che minacciano il villaggio. E contemporaneamente è disponibile questo cosplay della collega Mitsuri Kanroji.