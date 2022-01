Demon Slayer: un cosplay di Muzan donna terrificante e oscura

Tanjiro e compagni hanno incontrato tante creature mangia uomini, quei demoni che escono di notte e che si avvicendano di casa in casa per assaggiare carne umana. I cattivi di Demon Slayer però obbediscono tutti agli ordini di Kibutsuji Muzan, l'essere supremo incarnante la malvagità. I demoni sono nati dal suo sangue e per questo li manipola.

Dagli esseri più infimi alle lune più forti, Kibutsuji Muzan è il leader supremo, il nemico principale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, senza pietà e capace di ammazzare senza battere ciglio anche i suoi sottoposti. Muzan si presenta in varie forme a seconda della situazione, così da mescolarsi agli umani e non farsi scovare dai cacciatori di demoni.

Nel frangente finale della prima stagione di Demon Slayer, Muzan si palesa come una donna bella ma pallida e dagli occhi carichi d'odio. La sua convocazione è foriera di morte per le lune calanti, in un processo che poi diede le basi per gli eventi di Demon Slayer the Movie: Il treno Mugen. Vediamo Manulys, cosplayer russa, nel cosplay di Kibutsuji Muzan al femminile tratto proprio da quella scena, col suo kimono nero e uno sguardo inquietante, mentre nella mano regge la testa di uno dei demoni uccisi.