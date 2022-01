Demon Slayer: un cosplay di Nezuko molto carina e preparata per le feste natalizie

Giappone dell'era Taisho, inizio del '900. Vista la politica isolazionista tenuta dai precedenti shogunati, l'arcipelago non è ancora a conoscenza di tutte le tradizioni e festività occidentali, che invece entreranno a incidere nella cultura locale quasi un secolo dopo. In Demon Slayer non c'è quindi traccia del Natale.

In Giappone il concetto di Natale è relativamente recente ed esclusivamente a scopo pubblicitario e commerciale. Eppure ormai non mancano fan art e proposte, non solo occidentali ma anche orientali, che rivisitano i personaggi più famosi in chiave natalizia, anche quelli che teoricamente non avrebbero avuto modo di entrarne a contatto. E tornando a Demon Slayer, un nuovo cosplay di Thalia si dedica proprio a fare ciò.

Anche se Natale è già passato, siamo ancora in clima natalizio, ed ecco quindi un cosplay di Nezuko pronta per Natale. La ragazza demone coprotagonista di Demon Slayer riceve un cambio d'abito facendo sparire il l'abito rosa e nero per indossare un outfit più natalizio, ovviamente a base di rosso e verde. Thalia ha fatto un buon lavoro cambiando alcuni elementi del personaggio e risultando abbastanza apprezzata in vari angoli della rete.

