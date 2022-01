Demon Slayer: un cosplay di Nezuko e Daki come nell'ultimo episodio dell'anime

Siamo entrati nel pieno della seconda stagione di Demon Slayer 2. L'arco narrativo del quartiere a luci rosse ha fatto già partire da qualche episodio la grande battaglia che terrà impegnati protagonisti e antagonisti per i prossimi due mesi. Mentre Uzui Tengen è impegnato a salvare le mogli, un'altra battaglia ha messo bene in luce due donne.

Demon Slayer 2x13 si è incentrato molto sullo scontro con Daki, con il demone della luna crescente che ha messo in luce le sue abilità, mettendo alle strette Tanjiro. Tuttavia anche Nezuko è intervenuta nel finale sfoderando una trasformazione inedita e che l'ha resa molto più feroce e potente. Tutte e due ora risplendono nei cosplay realizzati dalla giapponese Ponchan.

Su Twitter, Ponchan ha caricato due foto sul proprio account, anticipando di qualche giorno la messa in onda della tredicesima puntata di Demon Slayer presentando un cosplay di Daki e Nezuko nelle loro ultime versioni. Nezuko è la protagonista della prima foto, con la cosplayer che ha deciso di imitare la posa vista in una delle copertine del manga, dove la ragazza si è già trasformata con gli strani tatuaggi e il corno sulla fronte, con un aspetto più adulto. Daki, presente nella seconda foto, è bene in vista con i capelli bianchi e il resto dell'outfit che abbiamo ormai imparato a conoscere nell'anime.

Le due daranno vita a un intenso scontro, questi cosplay a tema Demon Slayer rendono sicuramente alta l'attenzione sulla serie.