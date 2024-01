Demon Slayer: un cosplay di Nezuko da demone mostra il suo lato più sensibile

Con l'arrivo del nuovo film di Demon Slayer e l'imminente quarta stagione dell'anime, si prospetta un anno davvero eccezionale per i fan del franchise. Nonostante il manga si sia concluso ormai da tempo, la serie animata prosegue senza troppi intoppi verso l'arco narrativo dell'Hashira Training, che promette di essere leggero ma emozionante.

Per chi non riesce ad attendere l'uscita del nuovo arco narrativo dell'anime, ecco la spiegazione dell'Hashira Training di Demon Slayer e cosa accadrà nello specifico nella prossima saga. Ci attendono molti combattimenti e, ovviamente, tanto duro allenamento, ma possiamo rimediare all'attesa con questa rivisitazione originale di uno dei personaggi protagonisti creata dalla cosplayer ellychan96.

In questo cosplay di Nezuko Kamado di Demon Slayer, la ragazza è ritratta con il suo classico tubo di bambù in bocca. Dopo essere sopravvissuta all'attacco di Muzan Kibutsuji, il pericoloso sovrano dei demoni, è stata trasformata da quest'ultimo in un essere demoniaco. Eppure, nonostante abbia a tutti gli effetti le caratteristiche di questi diavoli, presenta ancora un lato sensibile e umano che la lega a suo fratello Tanjiro.

Nezuko perde la capacità di parlare e rischia di bruciarsi stando sotto al sole, motivo per cui Tanjiro ha costruito un involucro di legno per contenere sua sorella durante i viaggi, ma in compenso ottiene delle abilità a dir poco straordinarie, come una forza sovrumana e la possibilità di rigenerarsi dopo ogni ferita. Riuscendo a sopprimere i suoi bisogni da demone, è di grande aiuto nel lavoro di suo fratello come ammazzademoni. Prima di dare un'occhiata al cosplay, perché non scoprire chi è il più forte in Demon Slayer fra Zenitsu e Inosuke, i due cari compagni di viaggio?