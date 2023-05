Demon Slayer: un cosplay di Nezuko demoniaca in kimono rosa alla luce della luna

Nezuko Kamado è uno dei personaggi principali di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, manga creato da Koyoharu Gotouge e trasformato in anime alcuni anni dopo da Ufotable, che l'ha reso un successo di portata mondiale. Nezuko è la sorella minore del protagonista Tanjiro Kamado e, dopo essere stata morsa da un demone, si trasforma in un demone stessa.

Una delle caratteristiche distintive di Nezuko è la sua abilità di resistere all'impulso di attaccare gli umani e mantenere un controllo parziale sul suo istinto demoniaco: nonostante la sua condizione, Nezuko mantiene una volontà forte e una personalità compassionevole che le permette di contravvenire a quelle che sono le caratteristiche di viene infettato dal sangue di Kibutsuji Muzan. Inoltre, sviluppa la capacità di combattere utilizzando il suo sangue demoniaco, che le permette di rigenerarsi rapidamente e di lanciare potenti attacchi infuocati o di potenziare il proprio fisico, rendendolo più maturo e forte.

Prima della saga del quartiere a luci rosse, Nezuko rimaneva sempre una ragazzina, in grado al massimo di usare sangue esplosivo. Tuttavia, durante quella saga, la sua furia è aumentata, tanto da provocare in lei una trasformazione che l'ha portata a usare molto più sangue demoniaco e di abbandonarsi ai propri istinti. Il suo corpo matura, rendendola più forte e selvaggia, con tratti molto più simili a quelli di un demone d'alto livello e rendendola forte come una Kizuki. Una versione quindi molto lontana dalla Nezuko in stato di riposo, quando si nasconde in una cassetta di bambù portata da Tanjiro.

Ultimamente, questa trasformazione demoniaca è stata al centro di molti cosplay. Anche Dreabora ha fatto il suo, con questo cosplay di Nezuko demoniaca alla luce della luna, bella e pericolosa al tempo stesso, con il suo kimono rosa che brilla e un corno che spunta dalla fronte.