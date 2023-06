Demon Slayer: un cosplay di Nezuko demoniaca in questo video di Jannet

Nezuko è il motivo per cui inizia tutta la storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Se non la famiglia Kamado non si fosse trovata nel percorso di furia di Kibutsuji Muzan, Tanjiro non avrebbe mai intrapreso il suo pericoloso viaggio, con allenamenti estenuanti e sfide mortali.

Di conseguenza, Nezuko Kamado è uno dei personaggi principali di Demon Slayer. La sorella minore del protagonista Tanjiro Kamado è stata trasformata in un demone e quindi ha perso molte delle sue facoltà umane, ma riesce a resistere al desiderio di mangiare carne e quindi di attaccare le altre persone. Per la maggior parte del tempo, Nezuko ha l'aspetto di una ragazzina se non anche di una bambina, in particolar modo quando Tanjiro la porta dentro il suo cesto per nasconderla dalla luce del sole.

Tuttavia, durante la seconda stagione di Demon Slayer, Nezuko ha fatto fiorire le sue vere capacità. Mentre un marchio inizia a stendersi per tutto il corpo, la ragazza fa crescere di molto il suo fisico, diventando molto più matura e accentuando i suoi tratti demoniaci. La trasformazione di Nezuko in un demone le conferisce anche alcune caratteristiche uniche, come la capacità di rigenerarsi velocemente e di resistere a ferite mortali. Questi tratti fisici la rendono una forza da non sottovalutare durante gli scontri.

La cosplayer Jannet ha tenuto bene in considerazione questi elementi per realizzare un video cosplay di Nezuko demoniaca mentre è stesa a terra, innocua, con un carattere quindi molto diverso rispetto a quando utilizza questa trasformazione. Il kimono usato è identico a quello del personaggio, così come tutti gli altri dettagli, dai capelli sfumati al corno. Ecco invece come sarebbe Nezuko moderna in questo cosplay.