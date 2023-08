Demon Slayer: un cosplay di Nezuko demoniaco e fiammeggiante

In un mondo abitato non soltanto da umani ma anche da demoni, i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba devono fare molta attenzione, specialmente di notte. Aggirarsi per luoghi desolati, ma anche tra i vicoli delle città più abitate, può significare morte certa, questo finché non verrà trovata una cura o verrà abbattuto Kibutsuji Muzan.

Due obiettivi fondamentali anche per il protagonista Tanjiro che, suo malgrado, si è ritrovato catapultato in questo mondo di combattimenti nell'oscurità per salvare sua sorella Nezuko dal maleficio del sangue di Muzan. Infatti, nel primissimo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Nezuko è stata trasformata in un demone mangia uomini. Tuttavia, la peculiarità della ragazza è che riesce a resistere a questo impulso, lottando al fianco del fratello e degli altri personaggi per salvare l'umanità.

Questo però non vale sempre: se solitamente Nezuko è una bambina tranquilla o al massimo una giovane adolescente combattiva, in certe situazioni di stress avviene una trasformazione. Come accaduto durante la saga del quartiere a luci rosse di Demon Slayer stagione 2, Nezuko si trasforma e diventa più matura, con un fisico più adulto e potente, ma anche più feroce e selvaggia, perdendo quei freni inibitori che in altre occasioni invece le permettevano di non mangiare gli umani.

Ora Ninj_cha ha deciso di replicare proprio quella versione. Questo cosplay di Nezuko adulta sfrutta le sue fiamme rosse che possono eliminare il potere dei malefici del sangue di Kibutsuji Muzan. Replicata perfettamente nel corpo, nel vestiario e negli effetti, si tratta di un'ottima realizzazione della ragazza.