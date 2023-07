Demon Slayer: un cosplay di Nezuko sotto la luce del sole

Nezuko è sempre stata un demone molto speciale. L'inizio della storia di Demon Slayer si concentra proprio sulla sua differenza dalle altre creature della notte: dopo aver ricevuto il sangue di Kibutsuji Muzan, trasformandosi in una di quelle crudeltà ambulanti, è riuscita a resistere dall'uccidere il fratello per divorarne le carni.

Anche lo spadaccino e pilastro Giyu Tomioka si è accorto subito della particolarità di Nezuko, diventato uno degli elementi fondanti di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. La figlia maggiore della famiglia Kamado così aiuta il fratello a combattere contro i propri simili, e contemporaneamente comportandosi sempre in maniera mansueta, se non in poche particolari situazioni dove viene spinta al limite.

Questo aspetto unico di Nezuko, ovvero la sua capacità di resistere all'impulso di attaccare gli umani, fa capire infatti che è possibile per un demone sopprimere la fame e mantenere il controllo sulla propria sete di sangue. Questo permette a Nezuko di affiancare Tanjiro nel suo viaggio per diventare un cacciatore di demoni e vendicare la morte della loro famiglia. Con il termine di Demon Slayer 3, è stata approfondita ulteriormente la figura della ragazza, in particolar modo nell'ultimo episodio, con Nezuko dotata di un potere speciale che è stato scoperto soltanto ora.

E così Majora propone questo cosplay di Nezuko alla luce del sole: nonostante la trasformazione e i tatuaggi, la demoniaca sorella di Tanjiro riesce a resistere al giorno anche in questa foto. Vi è piaciuta l'interpretazione della cosplayer?