Demon Slayer: un cosplay di Nezuko matura e ammaliante

Tanjiro Kamado viaggia per tutto il Giappone, alla ricerca di demoni da uccidere. Seguendo gli ordini di Kagaya Ubuyashiki e dell'organizzazione di cacciatori di demoni, si reca in vari villaggi e città per trovare nemici, il tutto ovviamente per un motivo molto chiaro. E il motivo è nella scatola che porta con sé dall'inizio di Demon Slayer.

Sulla sua schiena c'è sempre questo contenitore di bambù che è stato costruito all'inizio della serie per contenere Nezuko Kamado, uno dei personaggi centrali di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La storia infatti non segue soltanto le avventure di Tanjiro, ma anche quella di Nezuko: il fratello maggior è in cerca di vendetta dopo che la sua famiglia è stata massacrata da demoni, e dopo che Nezuko stessa è stata trasformata in un demone, tuttavia porta la sorella con sé perché lo scopo è anche di trovare quanti più demoni possibili e sintetizzare una cura da dare alla ragazza.

Infatti, normalmente Nezuko è una ragazza gentile e compassionevole, che tuttavia è stata parzialmente modificata dalla sua trasformazione demoniaca. Dopo essere diventata un demone, ha mantenuto la sua connessione emotiva con Tanjiro e continua a proteggere e aiutare le persone a rischio. Nonostante la sua sete di sangue come demone, Nezuko lotta costantemente contro i suoi istinti malvagi per non ferire gli esseri umani.

Questo cosplay di Nezuko Kamado adulta e più ammaliante rispetto al solito riprende la versione matura vista nella seconda stagione di Demon Slayer. Tanya Bayer però aggiunge un tocco ulteriore in questo video che potete osservare in basso. Ecco invece un cosplay di Mitsuri dalla terza stagione.