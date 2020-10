Demon Slayer: un cosplay perfetto di Nezuko Kamado ci prepara all'arrivo del film

Siete pronti per il film Demon Slayer: Infinity Train? Dopo tanta attesa, Ufotable riporterà i personaggi di Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu davanti agli spettatori ansiosi di sapere come continuerà la caccia ai demoni. Tutti saranno affiancati da un altro personaggio, Rengoku, praticamente nuovo considerata la sua comparsa a fine stagione 1.

In attesa che il film esca in Giappone e poi anche in Italia, per aumentare l'eccitazione vi proponiamo un nuovo cosplay incentrato su un personaggio principale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. La fan Sanchan Claudia ha postato sui suoi social diverse foto con un cosplay di Nezuko Kamado davvero ben realizzato e, inevitabilmente, hanno fatto il giro della rete diventando virali.

Sono ben quattro le foto che potete vedere in basso, tutte con uno sfondo alle spalle che danno l'idea dell'autunno giapponese con i momiji, le foglie d'acero gialle e rosse tipiche dell'autunno da una parte, e della primavera giapponese con i famosi sakura, i ciliegi in fiore con tanti petali rosa. A conquistare la scena però c'è questa Nezuko Kamado praticamente perfetta con i lunghi capelli neri che sfumano nell'arancione, il lungo vestito nero che copre il kimono rosa e l'obi a scacchi rossi e bianchi. Immancabile poi il fiocco rosa che adorna i capelli così come il morso di bambù che le evita di far mordere umani.

Di recente anche la cosplayer Mya ha pubblicato la sua Nezuko. Quale preferite tra le due versioni della protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?